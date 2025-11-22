Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Sáng 21-11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quốc tế về mua bán - sáp nhập (M&A) trong ngành y tế 2025, diễn đàn chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam về M&A y tế, do Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý y tế Việt Nam (Medicallaw) phối hợp Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức.

Chuyên gia chia sẻ tại Hội nghị M&A trong ngành y tế 2025

Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu đại diện Bộ Y tế, Bộ Tài chính, VCCI, các chuyên gia đầu ngành, định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Diễn đàn được kỳ vọng tạo cầu nối hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành y tế.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, cho biết những năm gần đây ngành y tế đang đứng trước thời điểm quan trọng với nhiều cơ hội hội nhập. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng mạnh, trong khi mục tiêu đến 2030 là mở rộng chăm sóc cộng đồng, phát triển dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm an ninh y tế và nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Các mô hình bệnh viện, dược phẩm, thiết bị y tế tiếp tục mở rộng; ngành y tế tăng cường minh bạch, cải cách thủ tục, nâng cao năng lực quản lý, cấp phép và mua sắm. Năng lực sản xuất, cung ứng thiết bị y tế trong và ngoài nước được chú trọng.

Ông Thắng cho biết dòng vốn đầu tư quốc tế vào lĩnh vực y tế ngày càng tăng. Diễn đàn M&A là nơi phân tích xu hướng, đánh giá cơ hội hợp tác và kết nối nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy dòng vốn mới vào Việt Nam. Hoạt động M&A vì thế trở thành công cụ chiến lược giúp hệ sinh thái y tế phát triển nhanh và bền vững, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Tại hội nghị, PGS-TS-BS Đặng Đức Nhu, chuyên gia y tế - Cố vấn cấp cao của Medicallaw, cho rằng M&A y tế 2025 là diễn đàn đối thoại cấp cao để tháo gỡ rào cản pháp lý, thu hút vốn đầu tư chất lượng và có trách nhiệm.

Sự kiện được kỳ vọng là cầu nối giới thiệu các cơ hội y tế chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thẩm định, tuân thủ, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững cho ngành.

Trong khuôn khổ hội nghị, Medicallaw ký nhiều biên bản ghi nhớ nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối pháp lý, chứng khoán, dược phẩm, thiết bị y tế và nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy dòng vốn vào ngành y tế.