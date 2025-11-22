Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Showroom đầu tiên của Priméd’Or – không gian trưng bày, trải nghiệm và kết nối giữa thương hiệu với khách hàng chính thức khai trương tại 174E Đội Cấn, TP Hà Nội.



Founder Trịnh Huyền Mai và CEO Mai Phương cùng thực hiện nghi thức chung tay đong đầy Priméd’Or

Priméd’Or được xây dựng với sứ mệnh trở thành thương hiệu quà tặng thiên nhiên, mang đến những sản phẩm tinh túy từ các thành phần chọn lọc.

Logo của thương hiệu là sự hòa quyện của ba biểu tượng: chiếc lá tượng trưng cho tự nhiên, mặt trăng gợi sự tinh tế – dịu dàng và mặt trời đại diện cho nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.

Các sản phẩm được nghiên cứu bởi đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm, sử dụng nguyên liệu đạt chứng nhận thực vật, thân thiện môi trường và 100% chiết xuất tự nhiên.

Sản phẩm của Priméd’Or được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế tại nhà máy có 10 năm kinh nghiệm, trải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt và được chăm chút tỉ mỉ trong từng khâu đóng gói, mang đến cảm hứng quà tặng “Đẹp và Thơm”.



Theo định hướng phát triển, Priméd’Or tập trung vào hai mảng chính: Beauty và Home Relax. Ở mảng Beauty, bộ sản phẩm đầu tiên – Skincare Daily Care – được giới thiệu như nền tảng cho hệ sinh thái làm đẹp tự nhiên, an toàn và minh bạch. Thương hiệu cũng đang phát triển thêm các dòng Skincare khác, nước hoa và xà phòng.

Ở mảng Home Relax, Priméd’Or đã ra mắt hai bộ hương thơm cho không gian sống: Tuyết Lệ Chi và Thanh Sương Sớm, minh chứng cho sự đầu tư liên tục vào nghiên cứu mùi hương.

Priméd’Or là nơi “Vẻ Đẹp” và “Hương Thơm” gặp nhau, nơi khách hàng tìm thấy không chỉ sản phẩm làm đẹp mà còn là cảm hứng sống: “tôi được chăm sóc”, “tôi được thư giãn”, “tôi được là chính mình”.

Thông tin thương hiệu:

- Website: https://primedor.com/

- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61577689154811

- Shopee: https://byvn.net/ns7Z

- Instagram: https://www.instagram.com/primedor.vn/

- Email: contact@primedor.com

- Hotline: 0926 369 886