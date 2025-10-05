Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

365 AI Beauty: Khi công nghệ AI định nghĩa lại vẻ đẹp thời đại số

Khoẻ - Đẹp 15:04

Phạm Chí Bình, nhà sáng lập thương hiệu 365 AI Beauty, từ vùng quê nghèo đến ước mơ thay đổi ngành làm đẹp trong kỷ nguyên số.

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Ươm mầm nụ cười: Niềm tin và động lực vượt lên cuộc sống

Bản lĩnh sống 14:46

Giá trị lớn nhất của hành trình “Ươm mầm nụ cười” chính là gieo mầm cho những khát vọng học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Thabico Group giới thiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Điểm đến 14:10

Tham dự Anuga Germany 2025, hội chợ thực phẩm, đồ uống lớn nhất thế giới, Thabico Group khẳng định vị thế tiên phong của nông sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Bản lĩnh sống 14:04

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Khoẻ - Đẹp 15:23

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc hội nghị khoa học toàn quốc lần I, quy tụ 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Khoẻ - Đẹp 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Khoẻ - Đẹp 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

5 tháng 10, 2025 | 14:47

Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”.

Đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng quan trọng trong năm, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc mang sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng Việt Nam.

"Cào mã trúng lớn - trúng quà cùng Opella" được triển khai từ ngày 1-9-2025 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm của Opella Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỉ đồng.

Theo thể lệ, khách hàng khi mua sản phẩm Opella sẽ nhận được mã dự thưởng và có cơ hội trúng các giải thưởng như iPhone 16 Pro Max 256GB (trao 1 giải mỗi tuần); tủ lạnh LG Inverter; máy giặt Toshiba Inverter lồng ngang…

Chương trình được thiết kế nhằm mang đến giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng đối với các thương hiệu của Opella.

Tại lễ trao giải ngày 3-10, những khách hàng may mắn đầu tiên đã được công bố và trao thưởng. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo công ty, các đối tác, cùng đông đảo khách hàng.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella” - Ảnh 1.

Đây là dịp để doanh nghiệp tăng cường gắn kết với khách hàng, chia sẻ về chất lượng sản phẩm, và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các thương hiệu của công ty.

Phát biểu tại sự kiện, bà Valentina Belcheva – Tổng Giám đốc Opella Việt Nam, cho biết: "Chương trình cào mã trúng thưởng mang đến một hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời tạo thêm cầu nối để gắn bó và đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe".

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella” - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Opella Việt Nam - Valentina Belcheva trong phần phát biểu tại Lễ trao giải

Chương trình "Cào mã trúng lớn - trúng quà cùng Opella" sẽ kéo dài đến hết ngày 30-11. Khách hàng trên khắp cả nước vẫn còn nhiều cơ hội tham gia và trở thành chủ nhân của các giải thưởng giá trị.

Với cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ thiết bị công nghệ cao cấp đến các sản phẩm gia dụng thiết yếu, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella” - Ảnh 3.

Opella là doanh nghiệp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe, sở hữu danh mục sản phẩm lớn thứ ba thế giới trong thị trường thuốc không kê đơn và vitamin – khoáng chất – thực phẩm bổ sung. Tiền thân là ngành hàng chăm sóc sức khỏe của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi, Opella hiện hoạt động độc lập.

Tại Việt Nam, Opella hiện diện với nhiều thương hiệu quen thuộc và gắn bó qua nhiều thế hệ như Enterogermina, Lactacyd, Calcium Corbière, Pharmaton, Phosphalugel, Telfast...


Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 07:53

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tiêu dùng thông minh 07:53

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Món ngon

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?