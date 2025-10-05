Opella Việt Nam trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”

Đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng quan trọng trong năm, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc mang sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng Việt Nam.

"Cào mã trúng lớn - trúng quà cùng Opella" được triển khai từ ngày 1-9-2025 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm của Opella Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỉ đồng.

Theo thể lệ, khách hàng khi mua sản phẩm Opella sẽ nhận được mã dự thưởng và có cơ hội trúng các giải thưởng như iPhone 16 Pro Max 256GB (trao 1 giải mỗi tuần); tủ lạnh LG Inverter; máy giặt Toshiba Inverter lồng ngang…

Chương trình được thiết kế nhằm mang đến giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng đối với các thương hiệu của Opella.

Tại lễ trao giải ngày 3-10, những khách hàng may mắn đầu tiên đã được công bố và trao thưởng. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo công ty, các đối tác, cùng đông đảo khách hàng.

Đây là dịp để doanh nghiệp tăng cường gắn kết với khách hàng, chia sẻ về chất lượng sản phẩm, và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các thương hiệu của công ty.

Phát biểu tại sự kiện, bà Valentina Belcheva – Tổng Giám đốc Opella Việt Nam, cho biết: "Chương trình cào mã trúng thưởng mang đến một hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời tạo thêm cầu nối để gắn bó và đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe".

Tổng Giám đốc Opella Việt Nam - Valentina Belcheva trong phần phát biểu tại Lễ trao giải

Chương trình "Cào mã trúng lớn - trúng quà cùng Opella" sẽ kéo dài đến hết ngày 30-11. Khách hàng trên khắp cả nước vẫn còn nhiều cơ hội tham gia và trở thành chủ nhân của các giải thưởng giá trị.

Với cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ thiết bị công nghệ cao cấp đến các sản phẩm gia dụng thiết yếu, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Opella là doanh nghiệp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe, sở hữu danh mục sản phẩm lớn thứ ba thế giới trong thị trường thuốc không kê đơn và vitamin – khoáng chất – thực phẩm bổ sung. Tiền thân là ngành hàng chăm sóc sức khỏe của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi, Opella hiện hoạt động độc lập.

Tại Việt Nam, Opella hiện diện với nhiều thương hiệu quen thuộc và gắn bó qua nhiều thế hệ như Enterogermina, Lactacyd, Calcium Corbière, Pharmaton, Phosphalugel, Telfast...



