Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

UN Global Compact Network Singapore (UNGCNS) - mạng lưới địa phương của Sáng kiến Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc cùng Kantar và Grab- Siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á vừa công bố báo cáo nghiên cứu toàn diện trên quy mô Đông Nam Á: "Phụ nữ cầm lái: Thúc đẩy hội nhập kinh tế cho phụ nữ Đông Nam Á thông qua dịch vụ đặt xe và giao hàng".

89% nữ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam cảm thấy độc lập tài chính hơn sau khi tham gia nền tảng

Dựa trên khảo sát với sự tham gia của 42.000 người đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, nghiên cứu phân tích động lực, rào cản cũng như những tác động mang tính chuyển đổi của mô hình việc làm trên nền tảng đối với phụ nữ trong khu vực.

Nghiên cứu xác định quy mô "Tổng thị trường tiềm năng" với hơn 40 triệu phụ nữ tại Đông Nam Á - được gọi là "nhóm tài xế tiềm năng" - sẵn sàng tham gia các cơ hội tạo ra thu nhập linh hoạt thông qua các nền tảng đặt xe và giao hàng. Các nền tảng số đang mở ra một con đường quan trọng giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính bằng cách giải quyết "sự hạn hẹp về thời gian", một tình trạng mang tính hệ thống xuất phát từ việc thiếu công bằng trong phân chia các công việc chăm sóc gia đình khi người phụ nữ phải đảm nhiệm hơn 72% tổng khối lượng công việc mà không được trả lương.

Bà Cheryl Goh, Giám đốc Tiếp thị, Phát triển bền vững, Khách hàng thân thiết và Hỗ trợ khách hàng, Tập đoàn Grab, chia sẻ: "Trên nền tảng Grab, các nữ đối tác tài xế nhìn chung có năng suất cao hơn nam giới, trong khi vẫn duy trì mức đánh giá tương đương. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo ra giá trị kinh tế đáng kể của họ, nếu được trao quyền chủ động về thời gian. Khi phụ nữ có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm và cách thức làm việc, họ sẽ tạo ra những tác động tích cực trong toàn khu vực - từ việc có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư cho giáo dục của con cái, đến sự tự tin để bắt đầu các hoạt động kinh doanh nhỏ của riêng mình. Grab liên tục tháo gỡ các rào cản gia nhập như thiếu linh hoạt hay vấn đề an toàn; là nền tảng đáng tin cậy, an toàn và mang lại giá trị, giúp phụ nữ từng bước làm chủ tài chính và tìm kiếm những công việc ý nghĩa".

Kết quả nghiên cứu cho thấy công việc trên nền tảng số đang đóng vai trò như một động lực quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giới trong khu vực. Bằng cách mang đến lựa chọn thay thế cho các mô hình việc làm truyền thống, những nền tảng như Grab giúp phụ nữ cải thiện vị thế kinh tế của bản thân, đồng thời vẫn cân bằng được các trách nhiệm hiện có.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, Grab đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dành cho đối tác tài xế nữ. Grab đã triển khai tặng đồng phục, mũ bảo hiểm, gói bảo hiểm và tăng cường các khóa đào tạo chuyên biệt, các chương trình đảm bảo thu nhập cho nữ đối tác tài xế. Các hoạt động này nhằm đảm bảo sinh kế và giúp phụ nữ hoạt động một cách thuận lợi, an toàn hơn khi trở thành đối tác tài xế Grab...