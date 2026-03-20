Kloé Wellness Center khai trương: Đánh dấu mô hình Wellness cao cấp

Đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kinh doanh của Sally Nguyễn trong lĩnh vực làm đẹp.

Sự kiện khai trương diễn ra trong không gian sang trọng, tinh tế với tông màu beige – champagne chủ đạo, thu hút sự tham dự của nhiều khách mời là doanh nhân, đối tác và những gương mặt quen thuộc trong ngành thời trang – làm đẹp, trong đó có nhà thiết kế Quỳnh Paris cùng các khách hàng thân thiết.

Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và vận hành spa, Sally Nguyễn cho biết Kloé Wellness Center không chỉ là một cơ sở kinh doanh mới mà còn là bước chuyển mình theo hướng bền vững hơn: "Tôi muốn xây dựng một không gian mà khách hàng không chỉ đến để làm đẹp, mà còn có thể thư giãn, phục hồi năng lượng và cân bằng lại chính mình". Khác với mô hình spa truyền thống, Kloé được định vị theo hướng wellness toàn diện, kết hợp giữa điều trị da, công nghệ thẩm mỹ và các liệu pháp phục hồi.

Kloé Wellness Center tập trung vào 3 yếu tố chính: điều trị và chăm sóc da chuyên sâu theo tiêu chuẩn y khoa, ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại (HIFU, laser…) và các liệu pháp thư giãn – phục hồi giúp cân bằng thể chất và tinh thần. Tất cả dịch vụ được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, nhằm mang lại hiệu quả lâu dài.

Không gian tại Kloé được đầu tư theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, tạo cảm giác nhẹ nhàng và riêng tư. Quy trình dịch vụ được tối ưu nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn cho khách hàng, đồng thời các sản phẩm sử dụng đều có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên chất lượng cao và an toàn. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tinh thần ngày càng tăng, mô hình wellness đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia phát triển. Tại Việt Nam, đây vẫn là một lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Với Kloé Wellness Center, Sally Nguyễn kỳ vọng sẽ góp phần đưa mô hình này đến gần hơn với khách hàng, đồng thời tạo ra một chuẩn mực mới trong ngành làm đẹp – nơi vẻ đẹp gắn liền với sự cân bằng và sức khỏe lâu dài.