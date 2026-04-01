Thêm mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp tại TPHCM

Đây được xem là bước phát triển mới trong định hướng kết hợp giữa khoa học, công nghệ và mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam.

Đây được xem là bước phát triển mới trong định hướng kết hợp giữa khoa học, công nghệ và mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam.

Công trình có quy mô 6 tầng, được thiết kế theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thăm khám và trải nghiệm. Bên trong trung tâm gồm các khu nghiên cứu chuyên sâu, khu đào tạo nhân lực, khu khám, tư vấn sức khỏe và không gian trải nghiệm thiết bị hỗ trợ.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết mô hình này nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời giúp người dân tiếp cận trực tiếp với các giải pháp công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như chăm sóc cột sống, sức khỏe tinh thần và các giải pháp hỗ trợ từ thực phẩm sức khỏe. Đây là những vấn đề ngày càng được quan tâm trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện đại gia tăng, ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tâm lý.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, nền tảng công nghệ được xây dựng dựa trên hệ thống hơn 250 bằng sáng chế đã đăng ký và được cấp tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản. Các sáng chế này phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sở hữu trí tuệ, bao gồm tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghiệp, đồng thời được mô tả rõ ràng để có thể tái tạo trong thực tiễn. Điều này cho thấy các công nghệ không chỉ dừng ở ý tưởng mà đã sẵn sàng cho quá trình ứng dụng và chuyển giao.

Theo đại diện DoctorLoan, hệ sinh thái công nghệ sức khỏe có ba trụ cột chính gồm nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản phẩm và chuyển giao đào tạo. Đại diện đơn vị cho biết mục tiêu dài hạn là xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe dựa trên khoa học, nơi người dân không chỉ tiếp cận dịch vụ y tế mà còn được trang bị kiến thức và công cụ để chủ động phòng bệnh.

Nhân dịp đưa vào vận hành, trung tâm cũng triển khai chương trình thăm khám và trải nghiệm miễn phí trong 1 tuần, tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp với các giải pháp chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ.