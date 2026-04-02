Zona có thể khiến 1/3 người trưởng thành mắc trong đời

Khảo sát toàn cầu do GSK vừa công bố cho thấy 78% người từ 50 tuổi trở lên lo ngại bệnh zona có thể làm gián đoạn sinh hoạt hằng ngày, 72% e ngại nguy cơ phải nhập viện kéo dài. Tuy nhiên, 54% người được khảo sát chưa từng chủ động trao đổi với nhân viên y tế về bệnh này.

Nếu không điều trị đúng cách, zona có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm

Nghiên cứu thực hiện trên hơn 6.000 người tại 10 quốc gia, tập trung vào nhóm có bệnh mạn tính – đối tượng có nguy cơ mắc zona và biến chứng cao hơn. Trong số những người từng mắc zona, 42% ghi nhận cơn đau nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt, 33% phải nghỉ làm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xã hội.

Theo đó, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người có nguy cơ mắc zona trong đời. Nguy cơ này cao hơn ở người có bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn… với mức tăng lần lượt khoảng 34%, 38% và 29%.

Đại diện GSK tại Việt Nam cho rằng nhiều người đã quen quản lý bệnh mạn tính nhưng chưa nhận thức đầy đủ tác động của chúng tới hệ miễn dịch. Sự suy giảm miễn dịch theo tuổi cùng với bệnh nền làm tăng đáng kể nguy cơ tái hoạt virus gây zona.

Các chuyên gia khuyến nghị cần đưa phòng ngừa zona vào quản lý bệnh mạn tính, đồng thời thúc đẩy người dân chủ động tham vấn nhân viên y tế, đặc biệt ở nhóm trên 50 tuổi.

Trước đó, tuần lễ Hành động phòng ngừa zona (23-2 đến 1-3) được tổ chức nhằm chuyển trọng tâm từ nâng cao nhận thức sang thúc đẩy hành động, khuyến khích trao đổi giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Zona do virus varicella-zoster – tác nhân gây thủy đậu, tái hoạt, thường gây phát ban kèm đau rát dữ dội. Biến chứng phổ biến là đau dây thần kinh sau zona, có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống.