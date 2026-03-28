Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Theo nội dung văn bản, cuộc thi được tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các điều kiện pháp lý liên quan trong suốt quá trình triển khai.

Chương trình do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Tuổi Trẻ tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn bao gồm: Viện Văn hóa Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông Miền Nam, Chi hội Giáo dục Tâm Tài Đức và Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông.

Theo kế hoạch, Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 28/5/2026 và Chung kết vào ngày 29/5/2026 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Địa điểm tổ chức là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường 1, một không gian phù hợp cho các hoạt động văn hóa – nghệ thuật quy mô cộng đồng.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam, không chỉ ở hình thể mà còn ở trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh. Đồng thời, chương trình cũng gắn với mục tiêu quảng bá văn hóa trà, nghề tơ truyền thống và hình ảnh vùng đất B'Lao – Lâm Đồng, kết hợp các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng.

Đại tá Trần Đại Ngoạn đảm nhiệm vai trò Giám đốc Truyền thông Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B’Lao - Việt Nam 2026. Nguyên Bí thư Đảng uỷ - Phó giám đốc - Phó Tổng biên tập Trung tâm Phát thanh - truyền hình QĐND Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Quân khu 7

Đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam trong và ngoài nước, độ tuổi từ 20 đến 55, chiều cao trung bình từ 1m50 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, được chia thành các bảng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của người phụ nữ. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi như trang phục áo dài, công sở, dạ hội, ứng xử và phần thi tài năng.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ kinh phí chương trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, từ nguồn doanh nghiệp tài trợ và các nguồn hợp pháp khác, không sử dụng ngân sách nhà nước. Điều này phù hợp với xu hướng tổ chức các hoạt động văn hóa hiện nay, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia của các doanh nghiệp đồng hành.

Việc được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương tổ chức là cơ sở quan trọng để chương trình triển khai đúng quy định, minh bạch và chuyên nghiệp. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo niềm tin đối với các đơn vị tài trợ, đối tác và cộng đồng tham gia.

Hiện chương trình đang trong giai đoạn tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong các lĩnh vực văn hóa, truyền thông và phát triển cộng đồng.

Với định hướng rõ ràng, sự tham gia của các đơn vị chuyên môn và sự chấp thuận từ cơ quan quản lý, Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động văn hóa – nghệ thuật có giá trị, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương và kết nối cộng đồng.