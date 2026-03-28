Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Một trong những hoạt động chính của dịp này là tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai chính phủ và các chuyên gia về thực hành chăm sóc sức khỏe dự phòng, đặc biệt là tiêm chủng cho người lớn và đào tạo nguồn nhân lực y tế bền vững.

Trong dịp này, đoàn đại biểu cũng đã có buổi làm việc và trao đổi học thuật tại Đại học Hoàng Gia London (Imperial College London) – đơn vị hàng đầu thế giới về đào tạo và nghiên cứu y sinh. Tại đây, các bên thảo luận về vai trò của khoa học phòng ngừa, các chương trình đào tạo y khoa nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, tăng cường tính bền vững của hệ thống y tế.

Các chuyên gia học thuật cấp cao từ Khoa Y của Đại học Hoàng gia London đã chia sẻ các phương pháp tiếp cận đổi mới trong giáo dục y tế và vắc-xin học, từ khâu nghiên cứu phát triển đến thử nghiệm lâm sàng. Chuyên gia cũng chia sẻ mô hình đổi mới độc đáo bao gồm một "vườn ươm" cho các ý tưởng giai đoạn đầu và các hợp tác quốc tế thành công.

Với nền tảng khoa học dự phòng và kinh nghiệm nghiên cứu vắc‑xin, GSK đồng hành cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Bộ Y tế, các trường đại học và các chuyên gia y tế nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật giữa hai quốc gia. Việc trang bị kiến thức bài bản về vắc-xin và tiêm ngừa cho đội ngũ y, bác sĩ ngay từ bậc sau đại học được xem là yếu tố then chốt để xây dựng lực lượng y tế sẵn sàng cho tương lai, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.

Đoàn đại biểu y tế cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc và trao đổi học thuật tại Đại học Hoàng Gia London

Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam PGS TS BS Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: "Phòng bệnh là ưu tiên chiến lược trong tiến trình chuyển đổi hệ thống y tế của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và gánh nặng các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72‑NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển dịch từ chú trọng điều trị sang dự phòng. Chúng tôi hoan nghênh các Kế hoạch hợp tác nhằm hỗ trợ tích hợp các biện pháp phòng ngừa vào chăm sóc y tế thường quy của hệ thống bệnh viện, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong dài hạn".