91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Thạch dừa GC Food có tin vui

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

28 tháng 3, 2026 | 20:53

Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt - Gieo yêu thương, Gặt thành công” tại Ninh Bình trong hai ngày 24 và 25-3.

Chương trình thu hút hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại khu vực miền Bắc, đồng thời là lần thứ ba Syngenta triển khai sáng kiến hỗ trợ phụ nữ nông dân tại Việt Nam, sau các hoạt động đã được thực hiện tại những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trước đó.

Chương trình là dịp để các chị em nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tiếp cận những giải pháp nông nghiệp mới, từ đó nâng cao hiệu quả canh tác và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường sản xuất.

Trong bối cảnh nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường và áp lực sâu bệnh, việc nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ cho phụ nữ nông dân ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3, với sự tham gia của hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình, các nữ nông dân đã tham gia nhiều phiên trao đổi với các chuyên gia về những thách thức trong sản xuất hiện nay, cũng như những thay đổi trong tập quán canh tác và cách ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất hàng ngày. Các chuyên gia cũng chia sẻ những phương pháp quản lý dịch hại hiệu quả, cách tối ưu quy trình canh tác cũng như các công cụ hỗ trợ nông nghiệp số giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động tại hội thảo, các chị còn có dịp tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình, nơi trưng bày và giới thiệu nhiều mô hình canh tác và hoạt động trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp.

Tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình giúp các chị em hình dung rõ hơn cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng của mình.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết phụ nữ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. "Ở nhiều cộng đồng nông thôn, phụ nữ chính là những người đầu tiên thử nghiệm những cách làm mới trên ruộng. Khi họ có cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ, những thay đổi không chỉ diễn ra trên một thửa ruộng mà có thể lan tỏa ra cả cộng đồng", ông Vũ chia sẻ.

Trong bối cảnh nông nghiệp toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới nông nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ, những sáng kiến như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần giúp người nông dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, trở thành những nhân tố quan trọng trong tương lai của nông nghiệp hiện đại.

Song Hà

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Lâm Đồng chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 21:30

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tổ chức Vòng bán kết và Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026.

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Việt Nam – Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc y tế

Khoẻ - Đẹp 21:05

Đoàn đại biểu y tế cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Đại sứ quán Anh.

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Khoẻ - Đẹp 14:43

Bác sĩ Bùi Kiều Trang tiên phong với Mesolux – công nghệ điều trị rụng tóc không xâm lấn, hướng đi an toàn, khoa học cho người gặp tình trạng tóc thưa, tóc yếu.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

