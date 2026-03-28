Syngenta tiếp tục hành trình “Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt”

Chương trình thu hút hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại khu vực miền Bắc, đồng thời là lần thứ ba Syngenta triển khai sáng kiến hỗ trợ phụ nữ nông dân tại Việt Nam, sau các hoạt động đã được thực hiện tại những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trước đó.

Chương trình là dịp để các chị em nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tiếp cận những giải pháp nông nghiệp mới, từ đó nâng cao hiệu quả canh tác và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường sản xuất.

Trong bối cảnh nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường và áp lực sâu bệnh, việc nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ cho phụ nữ nông dân ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3, với sự tham gia của hơn 140 phụ nữ nông dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình, các nữ nông dân đã tham gia nhiều phiên trao đổi với các chuyên gia về những thách thức trong sản xuất hiện nay, cũng như những thay đổi trong tập quán canh tác và cách ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất hàng ngày. Các chuyên gia cũng chia sẻ những phương pháp quản lý dịch hại hiệu quả, cách tối ưu quy trình canh tác cũng như các công cụ hỗ trợ nông nghiệp số giúp người nông dân chủ động hơn trong sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động tại hội thảo, các chị còn có dịp tham quan Trung tâm nghiên cứu của Syngenta tại Ninh Bình, nơi trưng bày và giới thiệu nhiều mô hình canh tác và hoạt động trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết phụ nữ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. "Ở nhiều cộng đồng nông thôn, phụ nữ chính là những người đầu tiên thử nghiệm những cách làm mới trên ruộng. Khi họ có cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ, những thay đổi không chỉ diễn ra trên một thửa ruộng mà có thể lan tỏa ra cả cộng đồng", ông Vũ chia sẻ.

Trong bối cảnh nông nghiệp toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới nông nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ, những sáng kiến như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần giúp người nông dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, trở thành những nhân tố quan trọng trong tương lai của nông nghiệp hiện đại.