Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

10 tháng 4, 2026 | 16:59

Delina, Valaya, Oriana hay Meliora là những cái tên thường được nhắc đến khi người dùng tìm một chai nước hoa nữ đẹp, sang và dễ để lại ấn tượng.

1. Nước hoa nữ Parfums de Marly Delina EDP

Parfums de Marly là thương hiệu nước hoa Pháp theo đuổi tinh thần sang trọng kiểu quý tộc, nhưng cách làm mùi lại rất hiện đại. Ở dòng nữ, nhà hương này đặc biệt nổi bật với những sáng tạo có độ chỉn chu cao, vừa nữ tính, cuốn hút, vừa đủ cá tính để không bị lẫn vào số đông. 

Delina là chai nước hoa nữ mang tính biểu tượng nhất của Parfums de Marly. Mùi hương mở ra với đại hoàng, vải và cam bergamot, sau đó chuyển sang hoa hồng Damascena, mẫu đơn và vanilla, rồi khép lại bằng cashmeran, xạ hương và cỏ hương bài. Tổng thể cho cảm giác hoa hồng hiện đại, mọng, sáng và rất dễ nhận ra. 

Đây là kiểu mùi hương nữ tính nhưng không quá hiền, sang nhưng vẫn có độ sắc rõ ràng, phù hợp với người thích một chai nước hoa có dấu ấn mạnh và đủ sức trở thành mùi hương đặc trưng của riêng mình.

>>> Link mua sản phẩm: Nước hoa Delina

2. Nước hoa nữ Parfums de Marly Valaya EDP

Nếu Delina là hoa hồng rực rỡ, thì Valaya lại đi theo hướng sạch, mềm và thanh lịch hơn. Hãng mô tả Valaya với quýt, hoa trắng, Akigalawood và lớp xạ hương gợi cảm giác như vải cotton lướt trên da. 

Đây là kiểu nước hoa không ồn ào nhưng rất có gu, mang vẻ nữ tính kín đáo, sáng sủa và tinh tế. Valaya đặc biệt phù hợp với người thích mùi hương sạch, sang, dễ dùng ban ngày hoặc trong môi trường công việc, nơi sự thanh lịch và gọn ghẽ thường quan trọng hơn sự phô trương.

>>> Link mua sản phẩm: Nước Hoa Parfums De Marly Valaya

3. Nước hoa nữ Parfums de Marly Valaya Exclusif

Valaya Exclusif là cách Parfums de Marly làm cho tinh thần Valaya trở nên đầy đặn và gợi cảm hơn. Hãng mô tả chai này mở ra bằng hoa trắng tinh khiết, đi cùng hạnh nhân và những nốt hương phấn mịn, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa ôm da hơn bản gốc. 

Nếu Valaya EDP giống một lớp vải sạch và mỏng, thì Valaya Exclusif giống phiên bản mềm hơn, dày hơn và có độ nữ tính sâu hơn. Đây là lựa chọn rất đẹp cho người thích phong cách sạch sẽ, sang trọng nhưng vẫn muốn mùi hương có thêm chiều sâu để dùng được cả ban ngày lẫn buổi tối.

4. Nước hoa nữ Parfums de Marly Oriana

Oriana là lựa chọn nổi bật nếu yêu thích kiểu ngọt sáng, mềm và vui tươi. Đây là một mùi hương hoa cỏ – trái cây – ngọt với quýt, hoa cam, kem Chantilly và marshmallow làm trung tâm. 

Cảm giác mà Oriana mang lại khá đặc biệt: ngọt nhưng không nặng, bông xốp nhưng không trẻ con, nữ tính nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng của Parfums de Marly. 

Đây là chai nước hoa hợp với những ai thích phong cách mềm mại, đáng yêu, có chút điệu đà và muốn một mùi hương dễ tạo thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.

5. Nước hoa nữ Parfums de Marly Delina Exclusif

Delina Exclusif là phiên bản sâu hơn và quyến rũ hơn của Delina. Vẫn giữ trục hoa hồng quen thuộc, nhưng bản này được làm đậm hơn với nhang, vanilla và nền hương ấm áp hơn, khiến tổng thể trở nên mềm, dày và gợi cảm hơn rõ rệt. 

Nếu Delina gốc nổi bật ở độ sáng và độ nhận diện, thì Delina Exclusif lại đẹp ở chiều sâu và không khí buổi tối. Đây là lựa chọn rất hợp với người thích nước hoa nữ đậm hơn một chút, có độ sang rõ ràng, hợp thời tiết mát và những dịp cần sự cuốn hút trưởng thành hơn.

6. Nước hoa nữ Parfums de Marly Meliora

Meliora là một trong những chai nữ dễ yêu nhất của Parfums de Marly nếu bạn thích phong cách trái cây – hoa cỏ nhẹ sáng. Mùi hương mở đầu với lý chua đen, mâm xôi và chanh, sau đó đi vào hoa hồng, ngọc lan tây, trà hoa nhài rồi lắng xuống với vanilla, xạ hương và praline. 

So với Delina hay Valaya, Meliora không mang màu sắc kiêu kỳ hay chỉn chu quá mức, mà gần hơn với hình ảnh nữ tính mềm mại, tươi tắn và có nét lãng mạn. Đây là chai nước hoa rất hợp với mùa xuân hè, ban ngày hoặc những ai thích mùi hương tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi.

7. Parfums de Marly Delina La Rosée

Delina La Rosée là phiên bản nhẹ nhất và tươi nhất trong gia đình Delina. Hương đầu gồm vải, lê và cam bergamot, sau đó mở ra hoa hồng Damascena, mẫu đơn và những nốt hoa trong trẻo, rồi khép lại bằng gỗ mềm, xạ hương trắng và cỏ hương bài. 

So với Delina gốc, La Rosée ít sắc hơn, ít đậm hơn, nhưng đổi lại thanh hơn, mềm hơn và dễ dùng hơn trong đời sống hằng ngày. Đây là lựa chọn rất hợp với người yêu tinh thần Delina nhưng muốn một phiên bản nhẹ thoáng, hợp thời tiết nóng, buổi sáng hoặc môi trường công sở.

>>> Tham khảo mua tại đây: nước hoa Parfums de Marly

The Perfumes – địa chỉ mua nước hoa Parfums de Marly chính hãng

Với những ai yêu thích nước hoa Parfums de Marly và đang tìm nơi mua hàng chính hãng, The Perfumes là địa chỉ đáng để tham khảo. 

Cửa hàng hiện có nhiều dòng nước hoa nữ nổi bật của thương hiệu này, từ Delina, Delina Exclusif, Delina La Rosée đến Valaya, Valaya Exclusif, Meliora hay Oriana, giúp người yêu nước hoa có thêm nhiều lựa chọn khi muốn khám phá thế giới hương thơm đầy nữ tính và sang trọng của Parfums de Marly.

The Perfumes – Cửa hàng nước hoa chính hãng

Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hotline: 0869058393 (9:00–21:00)

Email: theperfumes.onlineshop@gmail.com

Website: https://theperfumes.vn/

