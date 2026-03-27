Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Tự ý dùng serum, thuốc bôi xịt, đổi dầu gội liên tục hay áp dụng các "mẹo" trị rụng tóc tại nhà tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho da đầu và nang tóc. Không ít trường hợp tóc rụng nhiều hơn, thậm chí tổn thương nang tóc khó phục hồi. Trong bối cảnh đó, bác sĩ Bùi Kiều Trang tiên phong với Mesolux – công nghệ điều trị rụng tóc không xâm lấn đang trở thành xu hướng mới, mang lại hướng đi an toàn và khoa học hơn cho người gặp tình trạng tóc thưa, tóc yếu.
Rụng tóc kéo dài ở người trẻ - Báo động đỏ không thể xem nhẹ
Rụng tóc không còn là câu chuyện của riêng người trung niên. Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ, cả nam và nữ, gặp tình trạng rụng tóc kéo dài, tóc mỏng dần theo thời gian. Dễ nhận thấy ở nhiều người trẻ là các biểu hiện như:
- Tóc rụng nhiều mỗi ngày, khó kiểm soát
- Tóc thưa vùng trán, xuất hiện rụng tóc chữ M
- Rụng tóc đỉnh đầu
- Sợi tóc mảnh, yếu, dễ gãy
Áp lực công việc, lối sống thiếu khoa học và môi trường ô nhiễm đang khiến mái tóc của người trẻ trở nên "mong manh" hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chủ quan hoặc lựa chọn tự điều trị tại nhà mà chưa hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi.
Bác sĩ Bùi Kiều Trang: Muốn hết rụng tóc, phải xử lý từ gốc
Theo bác sĩ Bùi Kiều Trang, rụng tóc không đơn thuần là vấn đề bề mặt mà là hệ quả của nhiều yếu tố tác động đến nang tóc và da đầu. 4 nguyên nhân rụng tóc phổ biến hiện nay bao gồm:
1. Rối loạn nội tiết (đặc biệt sau sinh)
Phụ nữ sau sinh thường gặp tình trạng rụng tóc do sự thay đổi hormone đột ngột, khiến chu kỳ tóc bị gián đoạn và tóc rụng nhiều trong thời gian ngắn.
2. Stress và áp lực kéo dài
Căng thẳng tinh thần, thiếu ngủ, làm việc quá sức khiến cơ thể suy giảm chức năng nuôi dưỡng nang tóc, từ đó dẫn đến tóc yếu và dễ rụng.
3. Thiếu dinh dưỡng
Chế độ ăn thiếu hụt vitamin và khoáng chất (đặc biệt là sắt, kẽm, protein) khiến tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh.
4. Lão hóa theo tuổi tác
Khi tuổi tăng, hoạt động của nang tóc suy giảm, tóc mọc chậm hơn, mỏng hơn và dễ rụng hơn.
"Muốn cải thiện rụng tóc hiệu quả, cần xác định đúng nguyên nhân. Mỗi người có một cơ địa khác nhau, vì vậy không thể áp dụng chung một phương pháp điều trị." – Chia sẻ của Bác sĩ Bùi Kiều Trang.
Đừng "tự cứu" mái tóc sai cách – cái giá phải trả không hề nhỏ
Thực tế, nhiều người khi thấy tóc rụng thường lựa chọn tự xử lý bằng cách thay dầu gội, dùng serum mọc tóc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy:
- Kích ứng da đầu do sử dụng sản phẩm không phù hợp
- Rụng tóc ồ ạt hơn vì tác động sai cách lên nang tóc
- Bít tắc nang tóc, ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc
- Tăng nguy cơ tổn thương nang tóc lâu dài, thậm chí dẫn đến hói
Một trường hợp điển hình là chị H.P (32 tuổi, Hà Nội) đã tự ý sử dụng nhiều loại serum kích thích mọc tóc khác nhau trong thời gian dài. Ban đầu tóc có dấu hiệu giảm rụng nhẹ, nhưng sau đó lại rụng nhiều hơn, da đầu nhạy cảm và nang tóc yếu rõ rệt khi thăm khám. Điều này cho thấy, việc tự điều trị không kiểm soát có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
Mesolux dẫn đầu xu hướng điều trị rụng tóc, tóc thưa hiện đại
Trước nhu cầu điều trị an toàn và hiệu quả, Mesolux đang được xem là một trong những công nghệ điều trị rụng tóc theo xu hướng mới – không xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Phương pháp này thường được chỉ định cho:
- Người rụng tóc kéo dài
- Tóc thưa, tóc yếu, sợi tóc mảnh
- Người có nang tóc suy yếu
- Phụ nữ sau sinh hoặc rụng tóc nội tiết
- Rụng chữ M, rụng đỉnh đầu, rụng tóc lan sang 2 bên
Mesolux hoạt động dựa trên cơ chế đưa dưỡng chất trực tiếp đến da đầu và nang tóc thông qua công nghệ chuyên biệt, giúp:
- Tăng cường vi tuần hoàn da đầu
- Nuôi dưỡng và phục hồi nang tóc
- Cải thiện môi trường da đầu
Bước 1: Bác sĩ trực tiếp thăm khám, soi nang tóc và tình trạng bệnh lý trên da đầu (nếu có)
Bước 2: Xử lí detox thải độc da đầu để giúp làm thông thoáng, mang lại hiệu quả tốt khi điều trị
Bước 3: Sử dụng máy móc CNC giúp kích thích đưa hoạt chất Mesolux vào sâu bên trong nang tóc, giúp nang tóc khỏe mạnh, chắc khỏe
Bước 4: sử dụng máy chiếu Sinh Quang liệu để giúp khuếch tán hoạt chất nhanh và sâu hơn vào nang tóc
Bước 5: Sau mỗi lần điều trị, bác sĩ sẽ kiểm tra kết quả trước khi khách ra về
Nhiều khách hàng sau khi áp dụng Mesolux đã ghi nhận các thay đổi rõ rệt:
- Phục hồi và tái tạo nang tóc mỏng yếu, hư hại, mất dưỡng chất
- Cân bằng lượng bã nhờn, giữ độ ẩm da đầu và ngăn ngừa các bệnh lý
- Thúc đẩy tăng sinh tế bào nang tóc & cải thiện tóc rụng
- Tăng độ đàn hồi, nuôi dưỡng tốc luôn suôn mượt và chắc khỏe
Không chỉ dừng lại ở việc giảm rụng, Mesolux còn hướng đến việc cải thiện nền tảng sức khỏe của da đầu và nang tóc, từ đó giúp tóc phát triển ổn định hơn.
Chị T.P.H (35 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Sau sinh em bé thứ 2 tôi rụng tóc rất nhiều, đỉnh đầu gần như hói, lúc đó tôi đã rất stress, lo lắng và suy sụp. May mắn được bạn bè giới thiệu tới Bác sĩ Bùi Kiều Trang, tôi đã lựa chọn công nghệ Mesolux. Thật bất ngờ tình trạng rụng tóc chấm dứt sau 2 tháng điều trị. Diện tích trung bình của vùng hói trên da đầu giảm từ 39% xuống còn 9%, tóc cũng dày dần lên. Tôi rất hạnh phúc".Theo bác sĩ Bùi Kiều Trang, yếu tố quan trọng nhất trong điều trị rụng tóc là chẩn đoán đúng nguyên nhân và xây dựng phác đồ cá nhân hóa: "Không nên tự ý điều trị tại nhà khi chưa hiểu rõ tình trạng của mình. Điều này có thể khiến tóc rụng nhiều hơn và làm tổn thương nang tóc".
Trong bối cảnh rụng tóc ngày càng phổ biến ở người trẻ, việc lựa chọn phương pháp điều trị khoa học, an toàn và có sự theo dõi chuyên môn là điều cần thiết. Sự kết hợp giữa chẩn đoán chính xác và công nghệ như Mesolux đang mở ra hướng đi mới – giúp nhiều người cải thiện tình trạng tóc thưa, rụng tóc kéo dài và dần lấy lại mái tóc khỏe mạnh, tự tin hơn.
Bác sĩ Bùi Kiều Trang
CCHN khám chữa bệnh số 008645/ND-CCHN
Địa chỉ: 72 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội