Bác sĩ Bùi Kiều Trang hướng dẫn điều trị rụng tóc kéo dài ở giới trẻ

Tự ý dùng serum, thuốc bôi xịt, đổi dầu gội liên tục hay áp dụng các "mẹo" trị rụng tóc tại nhà tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho da đầu và nang tóc. Không ít trường hợp tóc rụng nhiều hơn, thậm chí tổn thương nang tóc khó phục hồi. Trong bối cảnh đó, bác sĩ Bùi Kiều Trang tiên phong với Mesolux – công nghệ điều trị rụng tóc không xâm lấn đang trở thành xu hướng mới, mang lại hướng đi an toàn và khoa học hơn cho người gặp tình trạng tóc thưa, tóc yếu.

Rụng tóc kéo dài ở người trẻ - Báo động đỏ không thể xem nhẹ

Rụng tóc không còn là câu chuyện của riêng người trung niên. Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ, cả nam và nữ, gặp tình trạng rụng tóc kéo dài, tóc mỏng dần theo thời gian. Dễ nhận thấy ở nhiều người trẻ là các biểu hiện như:

Tóc rụng nhiều mỗi ngày, khó kiểm soát

Tóc thưa vùng trán, xuất hiện rụng tóc chữ M

Rụng tóc đỉnh đầu

Sợi tóc mảnh, yếu, dễ gãy

Nhiều bạn trẻ đã có nguy cơ hói rụng sớm vì thói quen sinh hoạt

Áp lực công việc, lối sống thiếu khoa học và môi trường ô nhiễm đang khiến mái tóc của người trẻ trở nên "mong manh" hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chủ quan hoặc lựa chọn tự điều trị tại nhà mà chưa hiểu rõ nguyên nhân cốt lõi.

Bác sĩ Bùi Kiều Trang: Muốn hết rụng tóc, phải xử lý từ gốc

Theo bác sĩ Bùi Kiều Trang, rụng tóc không đơn thuần là vấn đề bề mặt mà là hệ quả của nhiều yếu tố tác động đến nang tóc và da đầu. 4 nguyên nhân rụng tóc phổ biến hiện nay bao gồm:

1. Rối loạn nội tiết (đặc biệt sau sinh)

Phụ nữ sau sinh thường gặp tình trạng rụng tóc do sự thay đổi hormone đột ngột, khiến chu kỳ tóc bị gián đoạn và tóc rụng nhiều trong thời gian ngắn.

2. Stress và áp lực kéo dài

Căng thẳng tinh thần, thiếu ngủ, làm việc quá sức khiến cơ thể suy giảm chức năng nuôi dưỡng nang tóc, từ đó dẫn đến tóc yếu và dễ rụng.

3. Thiếu dinh dưỡng

Chế độ ăn thiếu hụt vitamin và khoáng chất (đặc biệt là sắt, kẽm, protein) khiến tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh.

4. Lão hóa theo tuổi tác

Khi tuổi tăng, hoạt động của nang tóc suy giảm, tóc mọc chậm hơn, mỏng hơn và dễ rụng hơn.

"Muốn cải thiện rụng tóc hiệu quả, cần xác định đúng nguyên nhân. Mỗi người có một cơ địa khác nhau, vì vậy không thể áp dụng chung một phương pháp điều trị." – Chia sẻ của Bác sĩ Bùi Kiều Trang.

Đừng "tự cứu" mái tóc sai cách – cái giá phải trả không hề nhỏ

Thực tế, nhiều người khi thấy tóc rụng thường lựa chọn tự xử lý bằng cách thay dầu gội, dùng serum mọc tóc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy:

Kích ứng da đầu do sử dụng sản phẩm không phù hợp

Rụng tóc ồ ạt hơn vì tác động sai cách lên nang tóc

Bít tắc nang tóc, ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc

Tăng nguy cơ tổn thương nang tóc lâu dài, thậm chí dẫn đến hói

Một trường hợp điển hình là chị H.P (32 tuổi, Hà Nội) đã tự ý sử dụng nhiều loại serum kích thích mọc tóc khác nhau trong thời gian dài. Ban đầu tóc có dấu hiệu giảm rụng nhẹ, nhưng sau đó lại rụng nhiều hơn, da đầu nhạy cảm và nang tóc yếu rõ rệt khi thăm khám. Điều này cho thấy, việc tự điều trị không kiểm soát có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mesolux dẫn đầu xu hướng điều trị rụng tóc, tóc thưa hiện đại

Trước nhu cầu điều trị an toàn và hiệu quả, Mesolux đang được xem là một trong những công nghệ điều trị rụng tóc theo xu hướng mới – không xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Phương pháp này thường được chỉ định cho:

Người rụng tóc kéo dài

Tóc thưa, tóc yếu, sợi tóc mảnh

Người có nang tóc suy yếu

Phụ nữ sau sinh hoặc rụng tóc nội tiết

Rụng chữ M, rụng đỉnh đầu, rụng tóc lan sang 2 bên

Mesolux hoạt động dựa trên cơ chế đưa dưỡng chất trực tiếp đến da đầu và nang tóc thông qua công nghệ chuyên biệt, giúp:

Tăng cường vi tuần hoàn da đầu

Nuôi dưỡng và phục hồi nang tóc

Cải thiện môi trường da đầu

Quy trình thực hiện được thiết kế theo từng phác đồ cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với tình trạng cụ thể của từng khách hàng. Quy trình thực hiện với những bước sau: