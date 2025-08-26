Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của "sự tử tế"

Món ngon 14:00

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Vinacoco tỏa sáng tại Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024

Món ngon 13:49

Món ngon 13:49

Với việc nhận giải Sao Vàng Đất Việt, Vinacoco đã chứng minh nỗ lực vượt trội trong kinh doanh đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Nhà sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam – Vinacoco nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

Món ngon 18:46

Món ngon 18:46

Tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2024 diễn ra tối 18-12 ở Hà Nội, Vinacoco thành viên GC Food Group, đã xuất sắc nhận giải.

Nhất Hương Group công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Món ngon 17:08

Món ngon 17:08

Nhất Hương Group tổ chức "Lễ công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới".

Gần 500 thí sinh tham gia cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế

Món ngon 10:42

Món ngon 10:42

Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp Hội Du lịch Việt Nam) đã tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC).

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

26 tháng 8, 2025 | 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ngày 25-8, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt (tập đoàn y khoa VISI) thực hiện phẫu thuật Phaco đồng thời đặt PGI (đây là ca thứ 4 tại bệnh viện) cùng lúc cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa. Song song, Bệnh viện Mắt Hoa Lư và Bệnh viện Mắt Sông Tiền Bến Tre cũng đã thực hiện thành công 8 ca PGI kỹ thuật cao trước đó.

Đặt PGI – Phương phát tân tiến mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng. - Ảnh 1.

BS.CKII Trần Bá Kiền phẫu thuật đặt Paul Glaucoma Implant vào mắt bệnh nhân bị glaucoma. (Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt)

Bệnh nhân Nguyễn V. B. (Xã Đức Trọng, Lâm Đồng), sinh năm 1953, vừa bị đục thủy tinh thể vừa có tiền sử glaucoma nhiều năm, đang điều trị nội khoa với ba loại thuốc phối hợp nhưng vẫn không kiểm soát được nhãn áp do không đáp ứng thuốc, gây tình trạng đau nhức rất nhiều. Nhãn áp cao liên tục trước khi điều trị là 29 mmHg (đây là một con số báo động vì nhãn áp thông thường dao động từ 12 – 20 mmHg). 

Sau khi được thăm khám tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, dưới sự thăm khám và chỉ định chuyên môn của BS.CKII Trần Bá Kiền (Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Tập đoàn Y khoa VISI), bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt PGI (Paul Glaucoma Implant), một phương pháp điều trị tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều trung tâm nhãn khoa lớn trên thế giới.

Đặt PGI – Phương phát tân tiến mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng. - Ảnh 2.

Đặt PGI – Phương phát tân tiến mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng. - Ảnh 3.

BS nội trú Trần Thị Khánh Linh - Phó giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt tái khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật đặt PGI. (Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt)

Sau khi điều trị thì nhãn áp bệnh nhân đã ổn định ở mức 16mmHg. Bệnh nhân không cần phải sử dụng thêm thuốc hạ nhãn áp. Bọng kết mạc tốt, van hoạt động tốt. Mắt hết đau nhức.

Paul Glaucoma Implant là thiết bị dẫn lưu thủy dịch hiện đại, được làm từ chất liệu silicone siêu mềm, siêu mỏng chỉ 175 micron. Thiết kế của PGI này phù hợp với giải phẫu mắt người châu Á, giúp cải thiện đáng kể sự dẫn lưu thủy dịch từ tiền phòng ra vùng dưới kết mạc, từ đó giảm nhãn áp một cách hiệu quả và ổn định lâu dài. 

So với các thiết bị khác, PGI có nhiều ưu điểm vượt trội: Giảm nguy cơ tụt nhãn áp sau mổ, nhờ vào thiết kế kiểm soát dòng chảy tốt hơn; giảm tỉ lệ gây viêm hoặc phản ứng mô xung quanh, nhờ chất liệu sinh học thân thiện; giảm tần suất dùng thuốc sau phẫu thuật, cải thiện chất lượng sống của người bệnh; hạn chế biến chứng lâu dài như lộ valve hay hình thành mô xơ gây tắc nghẽn dòng chảy. 

Đặt PGI – Phương phát tân tiến mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng. - Ảnh 4.

Thiết bị dẫn lưu thủy dịch - Paul Glaucoma Implant sau khi phẫu thuật thành công. Bọng kết mạc tốt, van hoạt động tốt. (Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt)

Phẫu thuật đặt PGI là lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân glaucoma tiến triển nặng, mang đến một hướng đi mới trong kiểm soát bệnh.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, Bệnh viện Mắt Sông Tiền Bến Tre đã trở thành 3 đơn vị nhãn khoa tư nhân tiên phong với tổng 12 ca bệnh nhân được đặt PGI thành công tại Việt Nam, giúp mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân điều trị glaucoma thể nặng không còn đáp ứng với thuốc nội khoa.

P.Thanh

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Khoẻ - Đẹp 12:55

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Khoẻ - Đẹp 22:06

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

Khoẻ - Đẹp 22:01

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ "Tự Do 2in1"

Tiêu dùng thông minh 14:34

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Chuyện của Sao 11:23

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?