Điều trị kết hợp nghỉ dưỡng tại Vinmec Ocean Park 2

Hệ thống MRI 3.0 Tesla hiện đại hàng đầu thế giới tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2

Đi vào hoạt động từ đầu tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 (ở Hưng Yên) định hướng tích hợp toàn bộ quá trình khám, điều trị, phục hồi và an dưỡng trong cùng một khuôn viên. Sau giai đoạn điều trị, người bệnh có thể tiếp tục hồi phục trong môi trường thiết kế như khu nghỉ dưỡng, thay vì xuất viện ngay.

Bệnh viện có 114 giường nội trú, dự kiến phục vụ khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm, với 14 chuyên khoa. Mô hình vận hành theo hệ sinh thái khép kín giúp người bệnh hoàn tất toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe tại một địa điểm.

Phòng nghỉ dưỡng dạng biệt thự dành cho sản phụ và gia đình.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế dạng biệt thự, đảm bảo yên tĩnh và riêng tư, đồng thời duy trì theo dõi 24/7 và chăm sóc cá thể hóa. Mô hình này đặc biệt phù hợp với sản phụ khi có thể tiếp tục được theo dõi y khoa, hỗ trợ phục hồi thể lực, dinh dưỡng và chăm sóc mẹ - bé sau sinh, góp phần giảm nguy cơ biến chứng và áp lực chăm sóc ban đầu.

Theo bác sĩ Đào Danh Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, bệnh viện đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, máy CT 512 lát cắt có khả năng quét nhanh toàn thân, cùng các hệ thống X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D và nhũ ảnh.

Đáng chú ý, bệnh viện triển khai bộ đôi công nghệ tầm soát ung thư vú gồm hệ thống chụp nhũ ảnh MAMMOMAT Revelation và siêu âm vú tự động Invenia ABUS Prime, được ví như "cặp mắt vàng" trong tầm soát ung thư vú, hỗ trợ phát hiện tổn thương sớm, giảm đau trong quá trình tầm soát. Theo thống kê, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới mỗi năm, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sớm.

"Thiết bị hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Công nghệ cho hình ảnh chi tiết, nhưng quyết định vẫn phụ thuộc vào bác sĩ"- đại diện bênh viện chia sẻ.

Vì vậy, bệnh viện đầu tư đồng bộ công nghệ, khu phục hồi chức năng, hệ thống phòng mổ, đồng thời phát triển đội ngũ y bác sĩ nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và hướng tới chăm sóc toàn diện.