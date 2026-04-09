Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Hội nghị quy tụ hơn 400 chuyên gia y tế trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực y học dự phòng, dịch tễ học, nhi khoa, nội khoa và phụ sản — cùng cập nhật dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận các hướng tiếp cận dự phòng phù hợp theo từng giai đoạn của vòng đời.

Tại hội nghị, GS-TS-BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết khi dịch tễ học toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, từ thay đổi mô hình bệnh tật theo độ tuổi và nhóm nguy cơ đến các thách thức đối với hệ thống y tế, cách tiếp cận dự phòng cần được đặt trong tổng thể chiến lược và dựa trên dữ liệu dịch tễ, bằng chứng khoa học cũng như kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, định hướng miễn dịch trọn đời ngày càng được quan tâm như một khung tiếp cận theo vòng đời để nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia trao đổi tại hội nghị

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Quá trình lão hóa đi kèm với suy giảm chức năng cơ thể và lão hóa hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, ung thư và bệnh tự miễn.

PGS-TS-BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết: "Người lớn tuổi, đặc biệt từ 65 tuổi trở lên, dễ mắc các nhiễm trùng đường hô hấp với mức độ nghiêm trọng và nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, các nhiễm trùng đường hô hấp không chỉ gây bệnh cấp tính mà còn làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính; đặc biệt, đồng nhiễm virus và vi khuẩn có thể dẫn đến diễn tiến nặng và làm gia tăng nguy cơ tử vong. Do đó, chủ động phòng ngừa cần được cân nhắc ở nhóm bệnh nhân này".

Các chuyên gia thống nhất rằng cách tiếp cận dự phòng theo vòng đời là một hướng thực hành có giá trị thực tiễn trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi. Tiếp cận toàn diện theo hành trình miễn dịch trọn đời giúp cộng đồng y tế nhìn nhận nguy cơ theo từng nhóm tuổi và nhóm nguy cơ một cách hệ thống, đồng thời đặt vai trò của thông tin, nhân viên y tế và phối hợp liên chuyên khoa vào trung tâm của y tế dự phòng hiện đại.