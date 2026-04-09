Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Sự kiện là dịp nhìn lại hành trình phát triển bền vững, đồng thời khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Generali tổ chức sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam và 10 năm thành lập mô hình Văn phòng Tổng Đại lý

Một trong những điểm nhấn quan trọng là khoảnh khắc nhìn lại hành trình 15 năm của Generali tại Việt Nam – hành trình được xây dựng trên nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển bền vững và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Generali không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm.

Được thành lập từ năm 1831 tại Ý, Generali gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 20-4-2011, xây dựng hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm ưu việt, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu và điều kiện tài chính của các gia đình Việt, qua đó gắn bó lâu dài cùng khách hàng trên từng chặng đường cuộc sống.

Đến nay, Generali Việt Nam đã đồng hành cùng gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc. Tính đến ngày 31-12-2025, doanh nghiệp đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 1,5 triệu trường hợp, với tổng giá trị hơn 4.300 tỉ đồng.

Bên cạnh những giải pháp bảo hiểm chất lượng, Generali Việt Nam còn nỗ lực triển khai các sáng kiến vì cộng đồng, đặt trách nhiệm xã hội vào trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong suốt 15 năm qua, Generali đã dành hơn 110 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện

Song hành cùng cột mốc 15 năm là hành trình 10 năm phát triển hệ thống Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella – mô hình mang dấu ấn riêng của Generali với sự giao thoa giữa phong cách Ý và giá trị văn hóa địa phương. Từ những văn phòng đầu tiên, hệ thống đã phát triển thành mạng lưới "trăm điểm tin cậy" trên toàn quốc, trở thành nơi làm việc và gắn kết của hơn 30.000 tư vấn tài chính, góp phần mở rộng độ phủ và nâng cao chất lượng tư vấn trực tiếp đến khách hàng.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: "Generali Việt Nam cam kết sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho toàn hệ thống Tổng Đại lý - tiếp tục đầu tư vào công nghệ, sản phẩm và con người, để mỗi Văn phòng không chỉ là một đơn vị kinh doanh thành công, mà còn là một môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững".

Thông điệp được gửi từ video của ông Rob Leonardi – Tổng Giám đốc Generali khu vực châu Á cho thấy sự quan tâm và hậu thuẫn của Tập đoàn, khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Generali tại châu Á, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Generali Việt Nam đã vinh danh các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý (GAD) đã đồng hành cùng doanh nghiệp, ghi nhận hành trình kiên định, cống hiến và vai trò tiên phong trong việc đưa sứ mệnh "Người bạn trọn đời" đến gần hơn với các gia đình Việt.