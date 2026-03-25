Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm "Tết năm cùng" của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

"Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025" do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

25 tháng 3, 2026 | 11:28

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Hoạt động này nhằm khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Phòng mổ mới được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số. Mô hình này hỗ trợ đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp với độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả phối hợp cao hơn.

Phòng mổ phục vụ các chuyên khoa trọng điểm gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Tổng quát, Sản Phụ khoa và Tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống.

Phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Hệ thống kiểm soát luồng khí tiên tiến góp phần giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, đồng thời duy trì môi trường phẫu thuật an toàn và ổn định.

Bên cạnh đó, không gian phòng mổ được thiết kế tối ưu với hệ thống tay treo phẫu thuật gắn trần và các thiết bị tích hợp, giúp sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, hợp lý, dễ tiếp cận và hỗ trợ ê kíp phẫu thuật thao tác thuận lợi hơn. Cách bố trí này góp phần giảm gián đoạn trong quá trình phẫu thuật và cải thiện quy trình phối hợp trong phòng mổ.

Phòng mổ thông minh được trang bị các tính năng kết nối số, cho phép quan sát liên tục, chia sẻ kiến thức và phối hợp chuyên môn từ xa. Đây là nền tảng hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và thúc đẩy cải tiến liên tục trong thực hành lâm sàng trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ.

L.Phạm

Dầu gội Antisol Plus là một trong những sản phẩm kết hợp các dược liệu thiên nhiên với công nghệ sản xuất tiên tiến.

Yoga làm tăng sức mạnh cơ bắp, giảm mỡ bụng, hỗ trợ thận thải axit uric... Yoga mang lại nhiều hiệu quả độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người bệnh phục hồi trong không gian riêng tư.

Kloé Wellness Center–House of Beauty Paris chính thức khai trương, mang đến một không gian chăm sóc sắc đẹp và phục hồi toàn diện theo xu hướng wellness.

Ngày 10-03, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - làm lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Dầu gội Antisol Plus là một trong những sản phẩm kết hợp các dược liệu thiên nhiên với công nghệ sản xuất tiên tiến.

San Trần - Ngọc Tú Phạm vừa trở về Việt Nam để tham gia dự án điện ảnh Web Drama "Tình một đêm" của nhà sản xuất – diễn viên Minh Thư.

Yoga làm tăng sức mạnh cơ bắp, giảm mỡ bụng, hỗ trợ thận thải axit uric... Yoga mang lại nhiều hiệu quả độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Hiểu rõ quy định và cách tính thuế thu nhập cá nhân online giúp người lao động chủ động tài chính và tránh rủi ro pháp lý.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 triển khai mô hình điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, giúp người bệnh phục hồi trong không gian riêng tư.

Từ những đạo cụ giản dị, đời thường, Phước Lầy đã tạo nên thế giới trò chơi online đầy tiếng cười, mang đến năng lượng tích cực cho hàng triệu khán giả.

Tranhtomauonline.com mang đến kho tranh tô màu phong phú và đa dạng chủ đề động vật, thực vật, đồ vật, nghề nghiệp, phương tiện…

Kloé Wellness Center–House of Beauty Paris chính thức khai trương, mang đến một không gian chăm sóc sắc đẹp và phục hồi toàn diện theo xu hướng wellness.

Home Credit đã khép lại chiến dịch Tết 2026 bằng cú hích về truyền thông, ghi dấu ấn cho người tiêu dùng qua chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng.

Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School vừa công bố Wisdomland Đảo Kim Cương và Wisdomland Imperia là thành viên của cộng đồng Eco-Schools.

Mở đầu năm 2026 đầy khởi sắc, Dạ Minh Châu gây chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật và sự kiện lớn.

Không ồn ào hay vội vã, Hồ Kiều Thu chọn cho mình một con đường bền bỉ, lặng lẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.