Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật

Hoạt động này nhằm khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Phòng mổ mới được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số. Mô hình này hỗ trợ đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp với độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả phối hợp cao hơn.

Phòng mổ phục vụ các chuyên khoa trọng điểm gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Tổng quát, Sản Phụ khoa và Tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống.

Phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Hệ thống kiểm soát luồng khí tiên tiến góp phần giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, đồng thời duy trì môi trường phẫu thuật an toàn và ổn định.

Bên cạnh đó, không gian phòng mổ được thiết kế tối ưu với hệ thống tay treo phẫu thuật gắn trần và các thiết bị tích hợp, giúp sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, hợp lý, dễ tiếp cận và hỗ trợ ê kíp phẫu thuật thao tác thuận lợi hơn. Cách bố trí này góp phần giảm gián đoạn trong quá trình phẫu thuật và cải thiện quy trình phối hợp trong phòng mổ.

Phòng mổ thông minh được trang bị các tính năng kết nối số, cho phép quan sát liên tục, chia sẻ kiến thức và phối hợp chuyên môn từ xa. Đây là nền tảng hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và thúc đẩy cải tiến liên tục trong thực hành lâm sàng trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ.