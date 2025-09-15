UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Bước sang năm thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam, sự kiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tiêu biểu của Ngân hàng đã gây quỹ đạt số tiền kỷ lục hơn 940 triệu đồng nhằm hỗ trợ giáo dục số cho trẻ em khó khăn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phần trong cam kết 5 năm của Ngân hàng, khởi động từ năm 2023, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số cho học sinh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam đứng đầu, cùng các nhân viên, khách hàng, đối tác và người thân tập trung tại vạch xuất phát, sẵn sàng cho Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến tổ chức Saigon Children’s Charity CIO để trang bị ba phòng máy vi tính cho gần 2.000 em học sinh tại Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường THCS Võ Trường Toản và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh An Giang. Đây là một phần trong cam kết 5 năm của Ngân hàng UOB Việt Nam đến năm 2027 sẽ trang bị năm phòng máy tính cho học sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 tại Việt Nam

Sự kiện chạy bộ năm nay mở ra các cự ly chạy 3 km, 5 km và 10 km, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi dành cho mọi lứa tuổi như biểu diễn âm nhạc, trò chơi tương tác và hội chợ từ thiện. Với mỗi kilomet được hoàn thành, Ngân hàng UOB Việt Nam cam kết đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ UOB Heartbeat tại Việt Nam.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Giải chạy bộ UOB Heartbeat là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đoàn kết, khi chúng tôi cùng chung tay với các nhân viên, khách hàng và đối tác để tạo nên những tác động tích cực, ý nghĩa. Thông qua chương trình 5 năm mà Ngân hàng đã cam kết, kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội học tập số cho trẻ em tại Đồng bằng sông Cửu Long, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế số".

Giải chạy bộ UOB Heartbeat là một phần quan trọng chương trình CSR của Tập đoàn UOB, được tổ chức trên khắp 19 thị trường nơi UOB có hoạt động.